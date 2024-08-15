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Протягом доби 165 бойових зіткнень: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Минулої доби українські Сили оборони відбили 165 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, ворог завдав 5 ракетних ударів та 58 авіаударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім того, агресор здійснив 4365 обстрілів, зокрема 135 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворожі авіаудари були зафіксовані в районах Липців, Куп’янська, Золочева (Харківська область); Твердохлібового, Часового Яру, Курдюмівки (Донецька область); та Лобкового (Запорізька область).

Українська авіація та артилерія завдали дев’ять ударів по позиціях ворога, знищивши чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.

Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 58 штурмових дій противника. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Активні бої продовжуються на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Сіверському, Курахівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

За останню добу Росія втратила 1220 військових у війні проти України. Крім цього, ЗСУ знищили літак, 47 артилерійських систем та іншу техніку.

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