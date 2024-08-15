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В течение суток 165 боевых столкновений: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки украинские Силы обороны отбили 165 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, враг нанес 5 ракетных ударов и 58 авиаударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 71 управляемую авиабомбу. Кроме того, агрессор совершил 4365 обстрелов, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня.

Вражеские авиаудары были зафиксированы в районах Липцы, Купянска, Золочева (Харьковская область); Твердохлебово, Часового Яра, Курдюмовки (Донецкая область); и Лобково (Запорожская область).

Украинская авиация и артиллерия нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 58 штурмовых действий противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Активные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

За последние сутки Россия потеряла 1220 военных в войне против Украины. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 47 артиллерийских систем и другую технику.

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