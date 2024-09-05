Протягом доби 138 боїв, на низці напрямків ворог залучав авіацію, - Генштаб

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по скупченнях живої сили противника, двом засобам ППО та ще двом важливим об’єктам противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Вовчанська. Росіяни активно задіювали БпЛА.

На Куп'янському напрямку росіяни 17 разів атакували біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку ворог 27 разів атакував неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку відбито чотири штурмові дії. Окупанти намагались просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зупинено шість ворожих спроб прорвати нашу оборону. Ворог, за підтримки авіації, докладав зусилля у районі Часового Яру та Калинівки.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів проводили атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбито 52 штурми й атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки. Ворог також залучав авіацію.

На Курахівському напрямку зупинені атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири штурми наших позицій біля Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Роботиного і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з займаних рубежів. П’ять атак росіян успіху не мали.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 621 тисячі одиниць особового складу. Протягом минулої доби Сили оборони "відмінусували" ще 1200 російських терористів. Також було знищено: