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Процесс поставили на рельсы. Кулеба заявил, что Украина стопроцентно станет членом ЕС

Автор: Светлана Мащенко

Членство Украины в Европейском Союзе - это лишь вопрос времени. Однако сейчас есть стопроцентная уверенность, что это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы во время телемарафона.

"То, что ночью произошло, если сравнивать с тем, что было три недели назад, то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС, и ставит членство Украины уже на рельсы", - заявил он.

По совам Кулебы, если резолюция Европарламента - было идеей, то теперь "нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону ЕС". Поэтому это решение неформального саммита нельзя оценивать как-то однозначно, есть нюансы.

"Она (Еврокомиссия - ред.) сделает этот шаг, это вопрос времени. С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени", - сказал дипломат.

Глава МИД добавил, если до начала войны мы гипотетически мечтали о членстве, то теперь мы однозначно станем.

"Авторитет Зеленского позволяет нам ускорить эти процессы, но это не произойдет за день или за неделю", - заявил он.

Напомним, что Украина начала процесс евроинтеграции официально - на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение.

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