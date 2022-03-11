Процесс поставили на рельсы. Кулеба заявил, что Украина стопроцентно станет членом ЕС

"То, что ночью произошло, если сравнивать с тем, что было три недели назад, то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС, и ставит членство Украины уже на рельсы", - заявил он.

По совам Кулебы, если резолюция Европарламента - было идеей, то теперь "нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону ЕС". Поэтому это решение неформального саммита нельзя оценивать как-то однозначно, есть нюансы.

"Она (Еврокомиссия - ред.) сделает этот шаг, это вопрос времени. С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени", - сказал дипломат.

Глава МИД добавил, если до начала войны мы гипотетически мечтали о членстве, то теперь мы однозначно станем.

"Авторитет Зеленского позволяет нам ускорить эти процессы, но это не произойдет за день или за неделю", - заявил он.