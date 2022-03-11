RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Процес поставили на рельси. Кулеба заявив, що Україна стовідсотково стане членом ЄС

Автор: Світлана Мащенко

Членство України в Європейському Союзі - це лише питання часу. Проте наразі є стовідсоткова впевненість, що це відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дмитра Кулеби під час телемарафону.

"Те, що вночі відбулося, якщо порівнювати з тим, що було три тижні тому, то це революція, яка відповідає інтересам України та ЄС, та ставить членство України вже на рельси", - заявив він.

За совами Кулеби, якщо резолюція Європарламенту - було ідеєю, то тепер "нас поставили на рельси і наш потяг поїхав у бік ЄС". Тому це рішення неформального саміту не можна оцінювати якось однозначно, є нюанси.

"Вона (Єврокомісія - ред.) зробить цей крок, це питання часу. Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу", - сказав дипломат.

Очільник МЗС додав, якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про членство, то тепер ми однозначно станемо.

"Авторитет Зеленського дозволяє нам пришвидшити ці процеси, але це не відбудеться за день чи за тиждень", - заявив він.

Нагадаємо, що Україна почала процес євроінтеграції офіційно - на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз