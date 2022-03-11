Процес поставили на рельси. Кулеба заявив, що Україна стовідсотково стане членом ЄС

"Те, що вночі відбулося, якщо порівнювати з тим, що було три тижні тому, то це революція, яка відповідає інтересам України та ЄС, та ставить членство України вже на рельси", - заявив він.

За совами Кулеби, якщо резолюція Європарламенту - було ідеєю, то тепер "нас поставили на рельси і наш потяг поїхав у бік ЄС". Тому це рішення неформального саміту не можна оцінювати якось однозначно, є нюанси.

"Вона (Єврокомісія - ред.) зробить цей крок, це питання часу. Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу", - сказав дипломат.

Очільник МЗС додав, якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про членство, то тепер ми однозначно станемо.

"Авторитет Зеленського дозволяє нам пришвидшити ці процеси, але це не відбудеться за день чи за тиждень", - заявив він.