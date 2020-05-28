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Обмен пленными: ТКГ по Донбассу договорилась о согласовании списков

Новости » Политика     28.05.2020 - 11:49
Обмен пленными: ТКГ по Донбассу договорилась о согласовании списков
Фото: обмен пленными (РБК-Украина)

О согласовании списков на обмен пленными договорились в рамках работы гуманитарной группы

Во время заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность об обсуждении на следующем заседании сформированных списков на обмен пленными. Также стороны обсудили необходимость соблюдения режима "тишины" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Договоренность об обсуждении списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц была достигнута в рамках работы гуманитарной группы.

Во время заседания Украина настояла, чтобы Россия со своей стороны обеспечила доступ СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима "тишины". В частности, патрули миссии зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины обмен пленнымиКонтактная группа
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