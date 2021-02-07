Процесс импичмента Трампа приостановят в пятницу по просьбе адвоката
Процесс рассмотрения импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу будет приостановлен 12 февраля. Его прервут на шаббат у адвоката прежнего президента.
Об этом сообщает Reuters.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер одобрил просьбу адвоката Дэвида Шона, который попросил паузу для соблюдения еврейского шаббата.
"Мы уважаем их просьбы и, конечно же, удовлетворим запрос", - заявил представитель Шумера Джастин Гудмен.
Когда после этого будет возобновлен процесс неизвестно, поскольку сейчас у Сената не запланированы заседания на неделю с 15 февраля.
Напомним, процесс импичмента Трампу уже откладывали. Демократы и республиканцы договорились об отложении процесса до 9 февраля.
Также РБК-Украина писало, что в Сенате не хватает голосов для объявления импичмента Трампу. По информации американских СМИ, сенаторам не хватает еще 17 голосов.