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Процес імпічменту Трампа призупинять у п'ятницю на прохання адвоката

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 07 лютого 2021 21:38
Процес імпічменту Трампа призупинять у п'ятницю на прохання адвоката Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Роман Тверденко

Процес розгляду імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу буде призупинено 12 лютого. Його перервуть на шаббат у адвоката колишнього президента.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер схвалив прохання адвоката Девіда Шона, який попросив паузу для дотримання єврейського шабату.

"Ми поважаємо їхні прохання і, звичайно ж, виконаємо запит", - заявив представник Шумеру Джастін Гудмен.

Коли після цього буде відновлено процес невідомо, оскільки зараз у Сенату не заплановані засідання на тиждень з 15 лютого.

Нагадаємо, процес імпічменту Трампу вже відкладали. Демократи і республіканці домовилися про відкладення процесу до 9 лютого.

Також РБК-Україна писало, що у Сенаті не вистачає голосів для оголошення імпічменту Трампу. За інформацією американських ЗМІ, сенаторам не вистачає ще 17 голосів.

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