Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката

Адвокат 45-го президента США Дэвид Шон попросил Сенат приостановить процесс рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа, если он затянется до пятницы, 12 февраля. Свою просьбу он объяснил необходимостью в соблюдении шаббата.

Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Адвокат направил соответствующее письмо лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев Митчу Макконеллу и сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать в процессе импичмента.

Представитель Шумера Джастин Гудмен рассказал изданию, что законодатели учтут просьбу адвоката

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются", - сказал Гудмэн.

Однако как именно будет учтена просьба Шона, пока не известно. Возможно, законодатели отложат рассмотрение дела до понедельника, 15 февраля, или же попытаются успеть завершить дело об импичменте до пятницы. Если разбирательство завершится до 12 февраля, то это станет самым быстрым процессом в истории США.

Напомним, процесс импичмента Трампу уже откладывали. Демократы и республиканцы договорились об отложении процесса до 9 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в Сенате не хватает голосов для объявления импичмента Трампу. По информации американских СМИ, сенаторам не хватает еще 17 голосов.