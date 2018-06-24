Процесс денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается, - Трамп

Трамп заявил, что у него с Ким Чен Ыном сложились "удачные переговоры"

Президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых им на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается. Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, трансляция которого велась на сайте ведомства.

"Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры", - сказал Трамп.

"За последние семь месяцев не было ни одного ракетного испытания. Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет. Все это происходит шаг за шагом", - добавил он.

Трамп также отметил, что у него с Ким Чен Ыном сложились "удачные переговоры".

"Сейчас события урегулирование ядерной проблемы КНДР развиваются значительно быстрее, чем кто-то мог представить, - резюмировал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.