Процес розширення ЄС потребує одностайних рішень країн-членів, - посол
З проблемою постійних вето з боку однієї з країн-членів ЄС впоратися навряд чи можливо, оскільки розширення ЄС потребує одностайних рішень його членів.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.
"Потрібно змиритися з тим, що розширення ЄС здійснюється за умови одностайності, будь-яка окрема держава-член має можливість відкладати, блокувати тощо окремі кроки. І я думаю, що інші нинішні країни-кандидати могли б вам розповісти про це. Знаєте, Україна не перша, і напевно, не остання, де таке станеться", - зазначила вона.
І, за її словами, щоб упоратися з цим, потрібно терпляче виявляти наполегливість.
"Оскільки у випадку з Україною існують двосторонні проблеми з однією з країн, то наша найкраща порада - взаємодіяти, розмовляти, обговорювати, шукати рішення, як подолати потенційні розбіжності. Тому що так, процес розширення організований так, що він має бути одностайно узгоджений на кожному етапі шляху", - пояснила посол.
Матернова підкреслила, що немає чарівної формули вирішення питань, крім дискусій, переговорів, роз'яснювальної роботи, дипломатичної роботи тощо.
Україна та ЄС
25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС. Це сталося на Першій міжурядовій конференції у Люксембурзі.
Зазначимо, що за словами Матернової, процес вступу України до ЄС може зайняти менше часу, ніж в інших країнах. Реалістичною датою виглядає 2030 рік.
У свою чергу раніше посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна висловила думку, що переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше десяти років.
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