Процес розширення ЄС потребує одностайних рішень країн-членів, - посол

З проблемою постійних вето з боку однієї з країн-членів ЄС впоратися навряд чи можливо, оскільки розширення ЄС потребує одностайних рішень його членів.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

"Потрібно змиритися з тим, що розширення ЄС здійснюється за умови одностайності, будь-яка окрема держава-член має можливість відкладати, блокувати тощо окремі кроки. І я думаю, що інші нинішні країни-кандидати могли б вам розповісти про це. Знаєте, Україна не перша, і напевно, не остання, де таке станеться", - зазначила вона.

І, за її словами, щоб упоратися з цим, потрібно терпляче виявляти наполегливість.

"Оскільки у випадку з Україною існують двосторонні проблеми з однією з країн, то наша найкраща порада - взаємодіяти, розмовляти, обговорювати, шукати рішення, як подолати потенційні розбіжності. Тому що так, процес розширення організований так, що він має бути одностайно узгоджений на кожному етапі шляху", - пояснила посол.

Матернова підкреслила, що немає чарівної формули вирішення питань, крім дискусій, переговорів, роз'яснювальної роботи, дипломатичної роботи тощо.