Процесс расширения ЕС требует единогласных решений стран-членов, - посол

С проблемой постоянных вето со стороны одной из стран-членов ЕС справиться вряд ли возможно, поскольку расширение ЕС требует единогласных решений его членов.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

"Нужно смириться с тем, что расширение ЕС осуществляется при условии - единогласия, любое отдельное государство-член имеет возможность откладывать, блокировать и т.д. отдельные шаги. И я думаю, что другие нынешние страны-кандидаты могли бы рассказать вам об этом. Знаете, Украина не первая, и наверное, не последняя, ​​где такое произойдет", - отметила она.

И, по ее словам, чтобы справиться с этим, нужно терпеливо проявлять настойчивость.

"Поскольку в случае с Украиной существуют двусторонние проблемы с одной из стран, наш лучший совет - взаимодействовать, разговаривать, обсуждать, искать решения, как преодолеть потенциальные разногласия. Потому что да, процесс расширения организован так, что он должен быть единодушно согласован на каждом этапе пути", - объяснила посол.

Матернова подчеркнула, что нет волшебной формулы решения вопросов, кроме дискуссий, переговоров, разъяснительной работы, дипломатической работы и т.д.