Процес оформлення компенсації за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровізований, - Шуляк

Перший етап програми "еВідновлення" з виплати компенсацій за пошкоджене житло почав діяти на основі цифрових інструментів і надалі вся інформація буде максимально доступною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час зустрічі з представниками Української ради бізнесу.

"Механізм виплати компенсацій працює через цифрові інструменти: вже понад 730 громад доєдналися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зараз триває процес доповнення даних - не тільки про житлові будинки, але й про інфраструктуру. Це стане основою для роботи наших донорів, партнерів та уряду з планування відновлення", - сказала Шуляк.

Вона нагадала, що зараз розпочався перший етап програми "еВідновлення" - оформлення компенсацій за пошкоджене житло, а з 22 травня набере чинність норма про компенсації за знищене житло.

"Мінвідновлення разом з Мінцифрою запустили портал DREAM - раніше це була Єдина система управління відбудовою. На порталі буде інформація про всі проєкти, можна буде відстежити, скільки коштів витрачено і на що саме. Ця база інтегрована із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, з Реєстром пошкодженого та знищеного майна та іншими реєстрами. Ми хочемо зробити так, щоб інформація була максимально доступною для всіх громадян та бізнесу", - підсумувала вона.