RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Процесс оформления компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье будет полностью цифровизирован, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Первый этап программы "еВідновлення" по выплате компенсаций за поврежденное жилье начал действовать на основе цифровых инструментов и в дальнейшем вся информация будет максимально доступна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время встречи с представителями Украинского совета бизнеса.

"Механизм выплаты компенсаций работает через цифровые инструменты: уже более 730 общин присоединились к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества. Сейчас идет процесс дополнения данных - не только о жилых домах, но и об инфраструктуре. Это станет основой для работы наших доноров, партнеров и правительства планирование возобновления", - сказала Шуляк.

Она напомнила, что сейчас начался первый этап программы "Восстановление" - оформление компенсаций за поврежденное жилье, а с 22 мая вступит в силу норма о компенсациях за уничтоженное жилье.

"Минвосстановление вместе с Минцифрой запустили портал DREAM - раньше это была Единая система управления восстановлением. На портале будет информация обо всех проектах, можно будет отследить, сколько средств потрачено и на что именно. Эта база интегрирована с Единой государственной электронной системой в сфере строительства, с Реестром поврежденного и уничтоженного имущества и другими реестрами. Мы хотим сделать так, чтобы информация была максимально доступна всем гражданам и бизнесу", - подытожила она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякЖилье