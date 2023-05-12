Процесс оформления компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье будет полностью цифровизирован, - Шуляк

Первый этап программы "еВідновлення" по выплате компенсаций за поврежденное жилье начал действовать на основе цифровых инструментов и в дальнейшем вся информация будет максимально доступна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время встречи с представителями Украинского совета бизнеса.

"Механизм выплаты компенсаций работает через цифровые инструменты: уже более 730 общин присоединились к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества. Сейчас идет процесс дополнения данных - не только о жилых домах, но и об инфраструктуре. Это станет основой для работы наших доноров, партнеров и правительства планирование возобновления", - сказала Шуляк.

Она напомнила, что сейчас начался первый этап программы "Восстановление" - оформление компенсаций за поврежденное жилье, а с 22 мая вступит в силу норма о компенсациях за уничтоженное жилье.

"Минвосстановление вместе с Минцифрой запустили портал DREAM - раньше это была Единая система управления восстановлением. На портале будет информация обо всех проектах, можно будет отследить, сколько средств потрачено и на что именно. Эта база интегрирована с Единой государственной электронной системой в сфере строительства, с Реестром поврежденного и уничтоженного имущества и другими реестрами. Мы хотим сделать так, чтобы информация была максимально доступна всем гражданам и бизнесу", - подытожила она.