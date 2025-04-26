Процес накладення санкцій втрачає ознаки правової процедури, - Bihus.info

За даними журналістів, санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних з політичної та економічної арени. Автори розслідування звертають увагу на те, що сам процес накладення санкцій дедалі більше втрачає ознаки правової процедури.

"Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг… Завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів", - наголошується в сюжеті.

У матеріалі також зазначається, що санкції стали інструментом усунення конкурентів і дедалі більше сприймаються суспільством як засіб внутрішньої боротьби за вплив.

Нагадаємо, 13 лютого було введено останню хвилю санкцій РНБО. У санкційному списку опинились: Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Віктор Медведчук.

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