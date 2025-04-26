Процесс наложения санкций теряет признаки правовой процедуры, - Bihus.info

По данным журналистов, санкционный механизм превращается в средство устранения неугодных с политической и экономической арены. Авторы расследования обращают внимание на то, что сам процесс наложения санкций все больше теряет признаки правовой процедуры.

"Серьезный и в целом очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут... Благодаря этому кнуту, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов", - отмечается в сюжете.

В материале также отмечается, что санкции стали инструментом устранения конкурентов и все больше воспринимаются обществом как средство внутренней борьбы за влияние.

Напомним, 13 февраля была введена последняя волна санкций СНБО. В санкционном списке оказались: Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Виктор Медведчук.

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