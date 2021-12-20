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"Процентов десять". Арахамия оценил вероятность распада монобольшинства

Автор: Юлия Бойко

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия оценивает вероятность распада монобольшинства в 10%. Если это произойдет, что в парламенте придется создавать широкую коалицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Интерфакс-Украина".

"Вероятность такого сценария (распада монобольшинства, - ред.) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - отметил Арахамия.

По его словам, если монобольшинство распадется, то придется создавать широкую коалицию. Он уточнил, что новый формат парламентского большинства возможен с участием депутатских групп "Доверие" и "За будущее". Но если договориться о коалиции не получится, то будут досрочные выборы в Раду.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - подчеркнул Арахамия и добавил, что не видит "фатальной угрозы развала коалиции".

Напомним, ранее вице-спикер Рады Александр Корниенко в интервью РБК-Украина заявлял, что монобольшинство фактически сохраняется.

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Слуга народаДавид Арахамия