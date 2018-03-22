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Протокол о "наследстве" нардепа Микитася направлен в суд

НовостиПолитика    22.03.2018 - 11:31
Фото: Максим Микитась (facebook.com)
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

НАПК отправило в суд протокол о правонарушении, совершенном нардепом

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенное народным депутатом Микитасем Максимом Викторовичем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

В частности, сообщается, что уже установлено, что Максим Микитась не подал уведомление об изменениях в имущественном состоянии, которые произошли у него в связи с получением наследства.

Стало известно, что народный депутат получил в наследство два земельных участка в городе Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35,770 млн гривен.

Справка. Согласно части второй статьи 52 Закона субъект декларирования обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ответственность за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Национальное агентство также отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Напомним, как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку е-деклараций 6 народных депутатов Украины.

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Теги: НАПК, Суд
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