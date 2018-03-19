НАПК начало проверку е-деклараций 6 нардепов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку е-деклараций 6 народных депутатов Украины. Об этом говорится в сообщении прес-службы НАПК.

Так, НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций 14 человек, в том числе, шести нардепов, за 2015 и 2016 годы. Проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

В частности, НАПК проверит декларации нардепов: члена фракции "Возрождение" Дмитрия Святаша (за 2015 и 2016 годы), нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого (за 2015 год), заместителя лидера "Радикальной партии" Андрея Лозового (за 2015 год), лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко (за 2015 год), нардепа от "Самопомочи" Елены Сотник (за 2015 и 2016 годы), нардеп партии "За жизнь" Нестора Шуфрича (за 2015 год).

Кроме того, НАПК проведет проверки деклараций:

депутата Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области Александра Заболотного,

начальника отдела розыска и обработки материалов дорожно-транспортного происшествия Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции Святослава Ильева,

президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василья Куйбиды,

начальника следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины Олега Трачука,

директора Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикало,

судьи Кировоградского районного суда города Кировограда Ирины Антиповой,

заведующего сектора по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в г Киеве Светланы Павлюк,

судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Виктора Фомина.

Также НАПК приняло решение об осуществлении полной проверки еще 9-ти е-деклараций, которые касались 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:

главы Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области Сергея Иванюченко,

заместителя начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры Украины Юлии Куликовой,

депутата Сумского областного совета Виктора Ладуха,

заместителя начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской ОГНИ г. Харькова ГУ ГФС в Харьковской области Александра Ляшенко,

директора КП "Борщаговка" Петра Педорича,

судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Тамилы Писаной,

депутата Торговицкого сельского совета Новоархангельского района Кировоградской области Игоря Поворозника,

заместителя городского председателя Северодонецкого городского совета Алексея Яроша.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК направило в НАБУ 7 выводов о нарушениях в е-декларациях высокопоставленных чиновников.