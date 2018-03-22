Протокол про "спадщину" нардепа Микитася направлено до суду

НАПК відправило до суду протокол про скоєний народним депутатом правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, вчинене народним депутатом Микитасем Максимом Вікторовичем. Про це йдеться в повідомленні пресс-служби НАЗК.

Зокрема, повідомляється, що вже встановлено, що Максим Микитась не подав повідомлення про зміни в майновому стані, які сталися у нього у зв'язку з отриманням спадщини.

Стало відомо, що народний депутат отримав у спадок дві земельні ділянки в місті Києві, житловий будинок, автомобіль Mercedes-Benz і цінні папери. Загальна вартість спадкового майна складає 35,770 млн гривень.

Довідка. Відповідно до частини другої статті 52 Закону суб'єкт декларування зобов'язаний протягом 10 днів з моменту отримання ним доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідальність за неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані передбачена частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національне агентство також відзначає, що складання протоколу та передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення в судовому порядку.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) початок перевірку е-декларацій 6 народних депутатів України.