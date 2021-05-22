UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Противодействие захвату органов власти: в Сумах проходят учения теробороны и полиции

Автор: Игорь Литвиненко

В Сумах проходят учения бойцов территориальной обороны, полиции, военных, представителей других оперативных структур. По сценарию учений, участники вооруженных формирований пытались захватить органы государственной власти.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В ходе учений бойцы теробороны и полицейские нейтрализовали угрозу со стороны злоумышленников. Далее обучение продолжилось уже за городом.

"Здесь бойцы территориальной обороны и полицейские ухаживали транспортные средства и в одном из них обнаружили условную оружие. Злоумышленники оперативно задержали", - сообщили в МВД.

Учения будут продолжаться еще несколько дней.

"Совместные учения полиции, военных да других силовых структур были полезны для всех. В частности полицейские, выполняя поставленные перед ними задачи, дополнительно обучались и "отшлифовывали" приобретенные ранее навыки по выявлению и обезвреживанию вооруженных преступников, задержанию и конвоированию нарушителей", - заявил заместитель начальника полиции в Сумской области Николай Худенко.

Фото: учения в Сумах (mvs.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что под Одессой прошли антитеррористические учения.

Кроме этого недавно учения СБУ и МВД проходили в Виннице. В ходе учений силовики тренировались ликвидировать "диверсантов" и освобождать заложников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ученияСумыМинистерство обороны УкраиныполицияМинистерство внутренних дел Украины