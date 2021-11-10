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"Противодействие агрессии РФ": Кулеба назвал ключевые аспекты новой хартии Украины и США

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов. В частности, они будут касаться противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД, которого цитирует Укринформ.

"Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас принципиально важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины в противодействии РФ и российской агрессии", - отметил Кулеба.

По его словам, хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.

"То есть, теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет продолжать действовать", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что обе страны сейчас разрабатывают конкретные шаги взаимодействия не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.

"Мы уже заключили в этом году соглашение по безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", - резюмировал Кулеба.

Глава МИД также добавил, что во время нынешнего визита в Вашингтон украинская делегация также будет иметь встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.

Напомним, сегодня в Вашингтоне состоится заседание Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США.

Отметим, ранее Кулеба рассказал о намерениях подписать новую хартию о партнерстве Украины и США.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий Кулеба