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Противники "паспортов здоровья" вновь вышли на митинги во Франции

Автор: Мария Кучерявец

Жители Франции вышли на новые протесты из-за намерения правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте "паспорта здоровья". Правоохранители применяют против участников акции слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bfm Tv.

Известно, что полиция уже установила посты вдоль Елисейских полей, чтобы защититься от вторжения демонстрантов. В общем около 3000 сил безопасности были привлечены к патрулированию улиц Парижа.

Как сообщают местные СМИ, демонстрации также проходят в городах Лилль и Марсель.

Отмечено, что в Марселе возникла напряженность вокруг префектуры полиции Буш-дю-Рон. Там правоохранители применяли метательные снаряды и слезоточивый газ.

Протесты вспыхнули также на площади Белькур в городе Лион, там собрались около тысячи человек.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители во Франции уже разгоняли слезоточивым газом митингующих, которые протестовали против"паспортов здоровья".

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