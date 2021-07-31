Противники "паспортов здоровья" вновь вышли на митинги во Франции

Известно, что полиция уже установила посты вдоль Елисейских полей, чтобы защититься от вторжения демонстрантов. В общем около 3000 сил безопасности были привлечены к патрулированию улиц Парижа.

Как сообщают местные СМИ, демонстрации также проходят в городах Лилль и Марсель.

Отмечено, что в Марселе возникла напряженность вокруг префектуры полиции Буш-дю-Рон. Там правоохранители применяли метательные снаряды и слезоточивый газ.

Протесты вспыхнули также на площади Белькур в городе Лион, там собрались около тысячи человек.