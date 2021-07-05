Противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов в центре Тбилиси: есть пострадавшие

Как отметили в силовом ведомстве, противники ЛГБТ-марша и радикалы "применили насилие в отношении представителей СМИ и препятствовали их профессиональной деятельности. В настоящий момент журналисты перевезены в безопасную зону. Возбуждено уголовное дело.

По данным телекомпании "Мтавари архи", в результате нападения пострадали пять журналистов и телеоператоров. Протестующие сломали им видеотехнику, бросали в них бутылки и оскорбляли. Корреспондент одного из изданий госпитализирован с переломом носа.

Представители ЛГБТ-сообщества с 1 по 5 июля проводят в Тбилиси "Неделю ЛГБТ". Мероприятие планировалось завершить "Маршем достоинства" в центре грузинской столицы. Однако сегодня, 5 июля, несколько сотен протестующих, среди которых представители радикальных группировок и священники, перекрыли проспект Руставели.

Митингующие разгромили палаточный лагерь сторонников оппозиции, который уже несколько месяцев стоит возле парламента Грузии, сорвали флаги Евросоюза и ЛГБТ-сообщества.

В результате организаторы ЛГБТ-марша "Тбилиси прайм" были вынуждены отменить мероприятие. А его противники устроили в центре города танцы.