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Противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов в центре Тбилиси: есть пострадавшие

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Тбилиси, Понедельник 05 июля 2021 16:23
Противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов в центре Тбилиси: есть пострадавшие Фото: в центре Тбилиси радикалы напали на журналистов (twitter.com/caucasianknot/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикалы и противники проведения ЛГБТ-марша "Тбилиси прайм" перекрыли центральную улицу столицы Грузии и напали на журналистов. Пострадали не менее пяти корреспондентов и телеоператоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Как отметили в силовом ведомстве, противники ЛГБТ-марша и радикалы "применили насилие в отношении представителей СМИ и препятствовали их профессиональной деятельности. В настоящий момент журналисты перевезены в безопасную зону. Возбуждено уголовное дело.

По данным телекомпании "Мтавари архи", в результате нападения пострадали пять журналистов и телеоператоров. Протестующие сломали им видеотехнику, бросали в них бутылки и оскорбляли. Корреспондент одного из изданий госпитализирован с переломом носа.

Представители ЛГБТ-сообщества с 1 по 5 июля проводят в Тбилиси "Неделю ЛГБТ". Мероприятие планировалось завершить "Маршем достоинства" в центре грузинской столицы. Однако сегодня, 5 июля, несколько сотен протестующих, среди которых представители радикальных группировок и священники, перекрыли проспект Руставели.

Митингующие разгромили палаточный лагерь сторонников оппозиции, который уже несколько месяцев стоит возле парламента Грузии, сорвали флаги Евросоюза и ЛГБТ-сообщества.

В результате организаторы ЛГБТ-марша "Тбилиси прайм" были вынуждены отменить мероприятие. А его противники устроили в центре города танцы.

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