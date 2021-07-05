Противники ЛГБТ-маршу і радикали напали на журналістів у центрі Тбілісі: є постраждалі

Радикали і противники проведення ЛГБТ-маршу "Тбілісі прайм" перекрили центральну вулицю столиці Грузії і напали на журналістів. Постраждали не менше п'яти кореспондентів і телеоператорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Грузії .

Як зазначили в силовому відомстві, противники ЛГБТ-маршу і радикали "застосували насильство щодо представників ЗМІ і перешкоджали їх професійній діяльності. Зараз журналісти перевезені в безпечну зону. Порушено кримінальну справу.

За даними телекомпанії" Мтаварі архі", в результаті нападу постраждали п'ять журналістів і телеоператорів. Протестувальники зламали їм відеотехніку, кидали в них пляшки і ображали. Кореспондент одного з видань госпіталізований з переломом носа.

У Тбілісі запланований на сьогодні "Марш Гідності" скасований після акції протесту прихильників традиційних цінностей. Противники ЛГБТ-рухів з ранку перекрили проспект Руставелі в центрі містаhttps://t.co/4F8Pgh8ypO pic.twitter.com/n2d4Ku7mo8 - Олена пшенична 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) July 5, 2021

Представники ЛГБТ-спільноти з 1 по 5 липня проводять в Тбілісі "тиждень ЛГБТ". Захід планувалося завершити "Маршем гідності" в центрі грузинської столиці. Однак сьогодні, 5 липня, кілька сотень протестувальників, серед яких представники радикальних угруповань і священики, перекрили проспект Руставелі.

Нетолерантно вийшло: акція протесту проти гей-параду в Тбілісі почалася раніше самого параду. Тому сьогоднішній "марш ЛГБТ-спільноти на захист своїх прав" довелося скасувати з міркувань безпеки. pic.twitter.com/wNJvcwlawv - Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) July 5, 2021

Мітингувальники розгромили наметовий табір прихильників опозиції, який вже кілька місяців стоїть біля Парламенту Грузії, зірвали прапори Євросоюзу і ЛГБТ-спільноти.

В результаті організатори ЛГБТ-маршу "Тбілісі прайм" були змушені скасувати захід. А його противники влаштували в центрі міста танці.