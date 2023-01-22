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Противники допомоги Україні в США зірвали зустріч конгресвумен із виборцями

Фото: противники допомоги Україні в США зірвали зустріч конгресвумен із виборцями (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У США група протестувальників намагалися зірвати зустріч члена палати представників Олександрії Окасіо-Кортес із виборцями. Під час її виступу учасники провокації почали вигукувати фрази проти підтримки України та голосно співати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Відомо, що інцидент стався у суботу, 21 січня в Бронксі.

Так, понад десять учасників акції підняли транспаранти з вимогами зупинити постачання зброї Україні та припинити фінансувати війну з Росією.

Написи на плакатах, як пишуть ЗМІ, були такими: "Припиніть посилати зброю в Україну", "Ведіть переговори, а не знищуйте", "Жодної війни з Росією чи Китаєм".

При цьому, як зазначає видання такі інциденти під час виступів конгресвумен та іншими політиками-демократами траплялися і раніше.

Зокрема, нещодавно виступ конгресмена-демократа Адама Сміта в Колумбії також намагалися зірвати противники допомоги України гурт Code Pink.

Так, минулого року конгресвумен Окасіо-Кортес назвала таких протестувальників прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, які "повторюють пропутинські тези".

"Україна, як і інші народи, має право на самовизначення", - заявляла Окасіо-Кортес.

Нагадаємо, що восени газета The Wall Street Journal писала про те, що в Конгресі США нібито зростає кількість противників регулярної військової допомоги Україні.

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