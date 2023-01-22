Противники помощи Украине в США сорвали встречу конгрессвумен с избирателями

Известно, что инцидент произошел в субботу, 21 января в Бронксе.

Так, более десятка участников акции подняли транспаранты с требованиями остановить поставки оружия Украине и прекратить финансировать войну с Россией.

Надписи на плакатах, как пишут СМИ, были такими: "Прекратите посылать оружие в Украину", "Ведите переговоры, а не уничтожайте", "Ни одной войны с Россией или Китаем".

При этом, как отмечает издание, такие инциденты во время выступлений конгрессвумен и другими политиками-демократами случались и раньше.

В частности, не так давно выступление конгрессмена-демократа Адама Смита в Колумбии также пытались сорвать противники помощи Украины группу Code Pink.

Так, в прошлом году конгрессвумен Окасио-Кортес назвала таких протестующих сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, "повторяющих пропутинские тезисы".

"Украина, как и другие народы, имеет право на самоопределение", - заявляла Окасио-Кортес.

Напомним, что осенью газета The Wall Street Journal писала о том, что в Конгрессе США якобы растет количество противников регулярной военной помощи Украине.

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