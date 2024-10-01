UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Противники дешевої атомної енергетики хочуть дискредитувати державні компанії в іноземних ЗМІ, - нардеп

Фото: противники дешевої атомної енергетики хочуть дискредитувати державні компанії в іноземних ЗМІ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Противники розвитку державної атомної енергетики через публікації в іноземних ЗМІ прагнуть дискредитувати державні компанії і зірвати плани України спільно з західними партнерами завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Про це заявив народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради, Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Такі статті в іноземній пресі ініціюють відверті противники дешевої атомної енергії. І державної генерації загалом. По суті в такий спосіб вони прагнуть дискредитувати державні енергетичні компанії зокрема Енергоатом, який на сьогодні забезпечує 60% споживання", - прокоментував нардеп публікацію в виданні Financial Times.

Основна ціль і мета подібних публікації -  не допустити розвиток української атомної енергетики, переконаний Нагорняк.

"Противники атомної генерації будь-яким способом прагнуть зірвати плани України разом із західними партнерами будувати додаткові атомні блоки, щоб забезпечувати українців надійною і дешевою атомною енергією", - наголосив нардеп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСЕлектроенергія