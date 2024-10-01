Противники дешевой атомной энергетики хотят дискредитировать государственные компании в иностранных СМИ, - нардеп

"Такие статьи в иностранной прессе инициируют откровенные противники дешевой атомной энергии. И государственной генерации в целом. По сути, таким образом они стремятся дискредитировать государственные энергетические компании в частности Энергоатом, который на сегодняшний день обеспечивает 60% потребления", - прокомментировал нардеп публикацию в издании Financial Times.

Основная цель и цель подобных публикации – не допустить развитие украинской атомной энергетики, убежден Нагорняк.

"Противники атомной генерации любым способом стремятся сорвать планы Украины вместе с западными партнерами строить дополнительные атомные блоки, чтобы снабжать украинцев надежной и дешевой атомной энергией", - подчеркнул нардеп.