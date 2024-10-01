RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Противники дешевой атомной энергетики хотят дискредитировать государственные компании в иностранных СМИ, - нардеп

Фото: противники дешевой атомной энергетики хотят дискредитировать государственные компании в иностранных СМИ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Противники развития государственной атомной энергетики из-за публикаций в иностранных СМИ стремятся дискредитировать государственные компании и сорвать планы Украины совместно с западными партнерами завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Такие статьи в иностранной прессе инициируют откровенные противники дешевой атомной энергии. И государственной генерации в целом. По сути, таким образом они стремятся дискредитировать государственные энергетические компании в частности Энергоатом, который на сегодняшний день обеспечивает 60% потребления", - прокомментировал нардеп публикацию в издании Financial Times.

Основная цель и цель подобных публикации – не допустить развитие украинской атомной энергетики, убежден Нагорняк.

"Противники атомной генерации любым способом стремятся сорвать планы Украины вместе с западными партнерами строить дополнительные атомные блоки, чтобы снабжать украинцев надежной и дешевой атомной энергией", - подчеркнул нардеп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭСЭлектроэнергия