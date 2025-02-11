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Противники атомної енергетики хочуть не допустити добудову ХАЕС всупереч волі суспільства, - нардеп

Фото: противники атомної енергетики хочуть не допустити добудову ХАЕС всупереч волі суспільства (Віталій Носач, РБК-Украіїна)
Автор: Сергій Новіков

Противники атомної енергетики намагаються не допустити добудову державою двох атомних енергоблоків Хмельницької АЕС в угоду приватних енергокомпаній. Це суперечить інтересам українців, оскільки рівень підтримки добудови ХАЕС перевищує 80%.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив народний депутат Євген Пивоваров.

"Ми бачимо в останні дні неймовірний потік бруду і недостовірної інформації, спрямованої проти атомної енергетики. Все це спроби безвідповідальних політиків та лобістів не допустити розвиток атомної енергетики і позбавити нашу країну 2,2 ГВт гарантованої базової потужності, яка критично важлива в нинішніх умовах", - зазначив депутат. 

Він наголосив, що за даними групи Рейтинг, понад 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС.

Саме атомна енергетика сьогодні забезпечує побутових споживачів пільговим тарифом  на електроенергію і забезпечує стабільну роботу енергосистеми на майже четвертий рік війни

Нагадаємо, енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

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Хмельницкая АЭС