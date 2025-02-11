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Противники атомной энергетики хотят не допустить достройку ХАЭС вопреки воле общества, - нардеп

Фото: противники атомной энергетики хотят не допустить достройку ХАЭС вопреки воле общества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Противники атомной энергетики пытаются не допустить достройку государством двух атомных энергоблоков Хмельницкой АЭС в угоду частных энергокомпаний. Это противоречит интересам украинцев, поскольку уровень поддержки достройки ХАЭС превышает 80%.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил народный депутат Евгений Пивоваров.

"Мы видим в последние дни невероятный поток грязи и недостоверной информации, направленной против атомной энергетики. Все это попытки безответственных политиков и лоббистов не допустить развитие атомной энергетики и лишить нашу страну 2,2 ГВт гарантированной базовой мощности, которая критически важна в нынешних условиях", - отметил депутат.

Он отметил, что по данным группы Рейтинг, более 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС.

Именно атомная энергетика сегодня обеспечивает бытовых потребителей льготным тарифом на электроэнергию и обеспечивает стабильную работу энергосистемы на почти четвертый год войны

Напомним, энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

 

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Хмельницкая АЭС