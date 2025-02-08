Противник змінив тактику. 47 бригада показала відбиття штурму в Курській області

Російські війська разом із найманцями з КНДР спробували штурмувати позиції Сил оборони України в Курській області. Українські захисники відбили атаку, знищивши ворожу піхоту та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 окремої механізованої бригади.

"47 бригада "Маґура" із суміжниками зупиняють нову масовану атаку РФ. Цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту", - пояснили в бригаді.

За даними військових, атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках.

"Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами", - розповіли в бригаді.

Проте військові наголосили, що українські воїни продовжують міцно тримати лінію зіткнення - по ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади.

"Потужно погасили ворога Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти. Втрати росіян у цьому штурмі - щонайменше рота живої сили", - підсумували в бригаді.