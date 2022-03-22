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Противник сделает все, чтобы зайти в Киев, - руководитель Киевской ОВА

Александр Павлюк, руководитель Киевской ОВА (Фото: nv,ua)
Автор: Константин Широкун

Силы врага остановлены под Киевом. Но российская армия ищет пути для наступления, и копит новые резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Павлюка, руководителя Киевской областной военной администрации.

По его словам, ВСУ своими действиями постоянно сковывают врага, проводят наступательные операции. В последнее время на киевском направлении сохраняется паритет. По данным украинских вооруженных сил, противник ждет резервы.

"Киев – очень большая проблема для противника, он сделает все, чтобы сюда зайти", - отметил руководитель Киевской ОВА.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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