RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом ворог скутий, резерви для наступу відсутні, - керівник Київської ОВА

Олександр Павлюк, керівник Київської ОВА (Фото: nv, ua)
Автор: Константин Широкун

Сили ворога зупинені під Києвом. Але російська армія шукає шляхи для наступу, і збирає нові резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Павлюка, керівника Київської обласної Військової адміністрації.

За його словами, ЗСУ своїми діями постійно сковують ворога, проводять наступальні операції. Останнім часом на київському напрямку зберігається паритет. За даними українських Збройних сил, противник чекає резерви.

"Київ-дуже велика проблема для противника, він зробить все, щоб сюди зайти", - зазначив керівник Київської ОВА.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України