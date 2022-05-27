Противник пытается закрепиться в Лимане и отрезать обороняющихся от основных сил

Противник пытается развить наступательный успех на Бахмутском направлении, а также прикладывает все усилия, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать обороняющиеся подразделения от основных сил украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Лиманском направлении российские войска ведут активную разведку, также при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман Донецкой области.
Как сообщалось, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.
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