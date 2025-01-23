Росіяни інтенсивно атакують ЗСУ під Покровськом: що відбувається на фронті

На фронті станом на вечір 23 січня відбулося 119 бойових зіткнень. Російські окупанти інтенсивно атакують позиції українських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБів, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад 4400 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки, досі триває боєзіткнення.

Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

На Сіверському напрямку в районі Івано-Дар’ївки та Білогорівки наші захисники відбили два ворожих штурми.

На Краматорському напрямку противник здійснив два штурми позицій наших захисників. Ворожа активність окупантів проявлялася в районі Часового Яру.

В районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, одне боєзіткнення триває досі. За сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 189 окупантів, ще 190 поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної та дві одиниці мототехніки, п’ять засобів РЕБ та вісім антен БпЛА. Окрім того, було пошкоджено артилерійську систему та засіб супутникового зв’язку противника.

Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському напрямку. Ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві штурмових дії, які успішно відбили наші захисники.