Противник наращивает силы. В ВСУ оценили вероятность угрозы из Беларуси

По его словам, ВСУ постоянно наблюдают перемещение войск, перевозку боекомплектов как ракет и "Искандер", так и других.

"Это происходит не сегодня и не вчера. Это происходит всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит вооружение. Есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории, в частности, идет и политическая составляющая - угрожать Западу на западных границах этого государства. А также угрожать Украине", - говорит он.

Игнат не стал скрывать, что есть определенная угроза наступления из Беларуси, она была всегда.

"Территорию Беларуси Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии и наносила удары оттуда. Поэтому надо безусловно готовиться, есть у нас разная информация от ГУР и другие службы имеют некоторую информацию об этих перемещениях. У нас скоро большой праздник - День независимости, понятно, что противник всегда использует такие даты для "поздравлений", мы должны быть готовы к этому", - добавил спикер.