Против визита Трампа в Глазго протестуют около 2 тысяч человек

В акции приняли участие люди разного возраста

В городе Глазго (Шотландия) на улицы вышли около двух тысяч человек с протестом против визита американского лидера Дональда Трампа, передает агентство AFP в своем Twitter.

VIDEO: Around 2,000 people gather in Glasgow to protest against Donald Trump’s visit to Scotland pic.twitter.com/Y56ZY4B0Qb — AFP news agency (@AFP) July 14, 2018

На видео, которое разместило агентство, видно, что в акции протеста приняли участие люди разного возраста - от студентов до пенсионеров.

"Около двух тысяч человек собрались в Глазго, чтобы протестовать против визита Дональда Трампа в Шотландии", - говорится в сообщении AFP.

Так, по данным Reuters, после вчерашней встречи с королевой Елизаветой президент Соединенных Штатов отправился в Шотландию, где расположено одно из его частных полей для гольфа.

Напомним, в Брюсселе 7 июля активисты устроили марш "Трампу здесь не рады". Акция протеста состоялась в связи с запланированным визитом Трампа по случаю саммита НАТО 11-12 июля. По улицам столицы Бельгии в рамках марша прошли активисты из разных организаций. В том числе и те, что выступают за закрытие угольных и атомных станций, против расизма и сексизма и против мер строгой экономии.

Отметим, что 11 июля посольство США в Великобритании призвало американцев избегать центра Лондона во время официального визита американского лидера в столицу королевства, так как в это время активисты планировали проводить акции протеста против визита главы США.