Проти візиту Трампа у Глазго протестують близько 2 тисяч людей

В акції взяли участь люди різного віку

У місті Глазго (Шотландія) на вулиці вийшло близько двох тисяч осіб з протестом проти візиту американського лідера Дональда Трампа, передає агентство AFP у своєму Twitter.

VIDEO: Around 2,000 people gather in Glasgow to protest against Donald Trump’s visit to Scotland pic.twitter.com/Y56ZY4B0Qb — AFP news agency (@AFP) July 14, 2018

З відео, яке розмістило агентство, видно, що в акції протесту взяли участь люди різного віку - від студентів до пенсіонерів.

"Близько двох тисяч людей зібралися у Глазго, щоб протестувати проти візиту Дональда Трампа до Шотландії", - сказано у повідомленні AFP.

Так, за даними Reuters, після вчорашньої зустрічі з королевою Британії Єлизаветою президент Сполучених Штатів вирушив до Шотландії, де розташоване одне з його приватних полів для гольфу.

Нагадаємо, у Брюсселі 7 липня активісти влаштували марш "Трампу тут не раді". Акція протесту відбулася у зв'язку із запланованим візитом Трампа з нагоди саміту НАТО 11-12 липня. Вулицями столиці Бельгії у рамках маршу пройшли активісти з різних організацій. Зокрема й ті, що виступають за закриття вугільних і атомних станцій, проти расизму і сексизму і проти заходів суворої економії.

Зазначимо, що 11 липня посольство США у Британії закликало американців уникати центру Лондона під час офіційного візиту американського лідера у столицю королівства, так як в цей час активісти планували проводити акції протесту проти візиту голови США.