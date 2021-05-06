Против Украины готовятся подать международные арбитражи до 10 "зеленых" инвесторов, - юрист

"Шансы выиграть есть. Но все зависит от того, какая аргументация будет с обеих сторон предоставлена и доказательства тех или иных аспектов. Конечно, нет еще решений по Украине, то есть, это первый такой иск против государства Украина об уменьшении зеленых тарифов. Поэтому трудно сказать, что именно в случае Украины, какое решение будет. Но есть опыт решений, например, по Испании, когда в похожей ситуации арбитраж удовлетворял иск, и государство Испания должно оплатить убытки, которые были нанесены", - сказал Сысоев.

По его словам, как только Modus Energy выиграет иск, многие другие инвесторы могут подать аналогичные иски.

Юрист сообщил, что подаче иска в арбитраж предшествует уведомление о намерениях подать иски относительно того, что есть определенный спор между сторонами и он должен быть решен. В соответствии с конвенциями о защите инвестиций или Энергетической хартии на мирное разрешение спора дается определенный срок.

"В случае компании Modus, они, насколько мне известно, обращались (с таким письмом, - ред.). Мирно, как мы поняли, спор не решили, и поэтому они возжелали обратиться в арбитраж. А такие письма направлял не только Modus. Насколько мне известно, до 10 инвесторов подали эти письма. Посмотрим, пойдут ли они дальше", - отметил Сысоев.

При этом он подчеркнул, что государство уже находится в проигрышном положении и как минимум будет обязано возмещать расходы компаниям на юридическое сопровождение в вопросах подачи арбитражных исков.

"Когда арбитраж уже начался, понимаете, что начинаются определенные расходы инвесторов. И если даже государство навстречу идет, то кто-то должен покрыть соответствующие расходы. Можно до вынесения решения еще пойти на мировое урегулирование. Но опять-таки дополнительные расходы увеличиваются у государства из-за этого", - сообщил Сысоев.