Проти України готуються подати міжнародні арбітражі до 10 "зелених" інвесторів, - юрист

Після першого арбітражного позову компанії Modus Energy проти Кабінету міністрів України за здійснення шантажу щодо скорочення "зелених" тарифів можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.
Про це повідомив партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максим Сисоєв.
"Шанси виграти є. Але все залежить від того, яка аргументація буде з обох сторін надана і докази тих чи інших аспектів. Звичайно, немає ще рішень по Україні, тобто, це перший такий позов проти держави Україна про зменшення зелених тарифів. Тому важко сказати, що саме у випадку України, яке рішення буде. Але є досвід рішень, наприклад, по Іспанії, коли у схожій ситуації арбітраж задовольняв позов, і держава Іспанія має сплатити збитки, які були нанесені", - сказав Сисоєв.
За його словами, як тільки Modus Energy виграє позов, багато інших інвесторів можуть подати аналогічні позови.
Юрист повідомив, що подачі позову в арбітраж передує повідомлення про наміри подати позови щодо того, що є певний спір між сторонами і він має бути вирішений. Відповідно до конвенцій про захист інвестицій чи енергетичної хартії на мирне вирішення спору дається певний термін.
"У випадку компанії Modus, вони, наскільки мені відомо, зверталися (з таким листом, - ред.). Мирно, як ми зрозуміли, спір не вирішили, і тому вони забажали звернутися до арбітражу. А такі листи направляв не лише Modus. Наскільки мені відомо, до 10 інвесторів подали ці листи. Подивимося, чи вони підуть далі", - зазначив Сисоєв.
При цьому він підкреслив, що держава вже знаходиться в програшному положенні та як мінімум буде зобов'язана відшкодовувати витрати компаніям на юридичний супровід у питаннях подачі арбітражних позовів.
"Коли арбітраж вже почався, розумієте, що починаються певні витрати інвесторів. І якщо навіть держава назустріч іде, то хтось має покрити відповідні витрати. Можна до винесення рішення ще піти на мирове урегулювання. Але знову-таки додаткові витрати збільшуються у держави через це", - повідомив Сисоєв.
Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.
У скарзі вказується, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.
Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 20%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава заплатила тільки 4,5 млрд грн.