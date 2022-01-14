Против своих. Россия готовит провокации, чтобы обвинить в этом Украину, - разведка

В Украине предупредили о возможных провокациях со стороны Российской Федерации против своих же военнослужащих. Потом в этом могут обвинить саму Украину.

В воинские подразделения России и ее сателлиты поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям, сообщили разведчики.

Например, 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, во время которого личному составу доведено, что ожидаются якобы провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ).

"Распоряжение о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но было отмечено о готовности личного состава "по первой команде" выполнять задачи по назначению", - сообщили в Минобороны.