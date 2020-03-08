Против строительства "Северного потока-2" выступили немецкие экологи

Проверить разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" с точки зрения его влияния на экологию требует Немецкое общество защиты окружающей среды. Об этом сообщает газета WirtschaftsWoche.

Глава общества Саша Мюллер-Креннер заявил, что в отделение горной инспекции города Штральзунд направлено обращение о проверке. В частности, экологов интересуют вопросы, в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается в России и как он воздействует на окружающую среду.

Участники организации ссылаются на правовое заключение института экономики и права Берлинского технического университета. Предполагается, что расчеты о выбросах метана вследствие работы газопровода занижены.

"Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта", - сообщают экологи.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что представители Украины ведут переговоры с Соединенными Штатами и другими странами с целью окончательно похоронить российский проект "Северный поток-2".