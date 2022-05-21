Против России воюют 700 тысяч украинцев, - Зеленский

По его словам, для вторжения российская сторона задействовала все собранные силы в Крыму, Беларуси и на других направлениях вдоль границ.

"Я думаю, что на сегодня ни одна страна Европы не справилась бы с таким объемом (войск противника, - ред.)", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что для того, чтобы противостоять России украинская армия должна насчитывать не 250 тысяч военных (с боевыми 120 тысяч), а гораздо больше.

"Но даже плюс 100 тысяч не смогли бы остановить их. Сегодня это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют, чтобы защищать такую территорию", - подчеркнул Зеленский.