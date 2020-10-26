Против Роналду идет расследование по поводу нарушения карантина

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил коронавирусный протокол. На данный момент идет расследование, которое доказывает это.

Об этом пишет Football Italia.

Португалец после обнаружения у себя коронавируса в начале октября вернулся на частном самолете в Италию из расположения сборной Португалии. Функционер считает, что Роналду не имел права покидать Турин перед матчами сборным, поскольку "Ювентус" вынужден был уйти на карантин. В клубе было выявлено несколько случаев инфицирования COVID-19.

"Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование", - сказал министр в эфире телеканала RAI.

Ранее сам Роналду отрицал, что нарушил какие-либо карантинные нормы, так как во время перелета ни с кем не контактировал.

Напомним, в минувшие выходные Роналду в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус.

35-летний форвард пропустил уже три матча туринской команды из-за заражения. Скорее всего, португалец не сыграет в матче "Ювентуса" против "Барселоны" в рамках Лиги чемпионов.