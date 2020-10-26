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Против Роналду идет расследование по поводу нарушения карантина

Автор: Вера Олейник

К нему могут быть применены санкции

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил коронавирусный протокол. На данный момент идет расследование, которое доказывает это.

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Об этом пишет Football Italia.

Португалец после обнаружения у себя коронавируса в начале октября вернулся на частном самолете в Италию из расположения сборной Португалии. Функционер считает, что Роналду не имел права покидать Турин перед матчами сборным, поскольку "Ювентус" вынужден был уйти на карантин. В клубе было выявлено несколько случаев инфицирования COVID-19.

"Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование", - сказал министр в эфире телеканала RAI.

Ранее сам Роналду отрицал, что нарушил какие-либо карантинные нормы, так как во время перелета ни с кем не контактировал.

Напомним, в минувшие выходные Роналду в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус.

35-летний форвард пропустил уже три матча туринской команды из-за заражения. Скорее всего, португалец не сыграет в матче "Ювентуса" против "Барселоны" в рамках Лиги чемпионов.

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