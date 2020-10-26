Проти Роналду йде розслідування щодо порушення карантину

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду порушив коронавірусний протокол. Наразі триває розслідування, яке доводить це.

Про це пише Football Italia.

Португалець після виявлення у себе коронавірусу на початку жовтня повернувся на приватному літаку до Італії з розташування збірної Португалії. Функціонер вважає, що Роналду не мав права залишати Турин перед матчами збірних, оскільки "Ювентус" змушений був піти на карантин. У клубі було виявлено кілька випадків інфікування COVID-19.

"Роналду не дотримувався медичного протоколу. Це доводить розслідування", - сказав міністр в ефірі телеканалу RAI.

Раніше сам Роналду заперечував, що порушив будь-які карантинні норми, оскільки під час перельоту ні з ким не контактував.

Нагадаємо, на минулих вихідних Роналду в черговий раз отримав позитивний тест на коронавірус.

35-річний форвард пропустив вже три матчі туринської команди через зараження. Швидше за все, португалець не зіграє у матчі "Ювентуса" проти "Барселони" в рамках Ліги чемпіонів.