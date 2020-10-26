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Проти Роналду йде розслідування щодо порушення карантину

Автор: Вера Олейник

До нього можуть бути застосовані санкції

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду порушив коронавірусний протокол. Наразі триває розслідування, яке доводить це.

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Про це пише Football Italia.

Португалець після виявлення у себе коронавірусу на початку жовтня повернувся на приватному літаку до Італії з розташування збірної Португалії. Функціонер вважає, що Роналду не мав права залишати Турин перед матчами збірних, оскільки "Ювентус" змушений був піти на карантин. У клубі було виявлено кілька випадків інфікування COVID-19.

"Роналду не дотримувався медичного протоколу. Це доводить розслідування", - сказав міністр в ефірі телеканалу RAI.

Раніше сам Роналду заперечував, що порушив будь-які карантинні норми, оскільки під час перельоту ні з ким не контактував.

Нагадаємо, на минулих вихідних Роналду в черговий раз отримав позитивний тест на коронавірус.

35-річний форвард пропустив вже три матчі туринської команди через зараження. Швидше за все, португалець не зіграє у матчі "Ювентуса" проти "Барселони" в рамках Ліги чемпіонів.

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