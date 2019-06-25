Проти Портнова відкрите кримінальне провадження, - адвокат Порошенка

Фото: Ігор Головань (eurosolidarity.org)

За словами адвоката, дії Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 ККУ

Заяви Андрія Портнова, спрямовані проти п’ятого президента України Петра Порошенка, не мають жодних юридичних перспектив і носять характер юридичного тролінгу, спрямованого на підрив репутації. Про це під час прес-конференції заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна.

За словами адвоката, дії Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 Кримінального кодексу України "завідомо неправдиві повідомлення про злочин", і відповідне провадження проти Андрія Портнова вже зареєстроване.

Головань зазначив, що зареєстроване кримінальне провадження стосовно 4 епізодів діяльності Портнова, а саме стосовно епізоду з українськими моряками, з їх захопленням під час переходу в Азовське море; заяви його стосовно телеканалу "Прямий", заяви його стосовно ПАТ "Кузня на Рибальському" і його заяви стосовно Вищої ради правосуддя.

Він також розповів, що усі заяви Портнова "скроєні за одним чітким лекалом".

"Перераховуються якісь події, потім додаються слова "ймовірно", "за переконанням", "за наявною інформацією". Потім оголошується, що за цими подіями стоять кримінальні правопорушення. І далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати, і так далі", – роз’яснює адвокат.

На думку адвоката, Портнов у своїй публічних коментарях не приховує справжньої мети цих дій – дискредитації Порошенка, а відповідно до Конституції України честь і гідність особи є найвищою цінністю, тому зазначена діяльність Портнова апріорі є такою, що порушує закон, і їй має бути надана відповідна правова оцінка.