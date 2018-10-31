Против Ноняка начато расследования из-за использования карты с "российским" Крымом

Фото: Михаил Ноняк (facebook.com-KSMaritimeAcademy)

Омелян инициировал служебное расследование против главы "Укртрансбезопасности"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование в связи с использованием головой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря министра Марины Томко в Facebook.

По ее словам, использование карты с "российским" Крымом - "это не только рабочий вопрос, а, прежде всего, вопрос человеческого достоинства и уважения к Украине". В этом контексте нет и не может быть компромиссов, добавила Томко.

Как известно, сегодня, 31 октября, в офисе European Business Assotiation состоялся круглый стол Комитета по логистике Ассоциации, на котором выступил Ноняк. Во время выступления он показал карту Европы с "российским" Крымом.

Напомним, ранее одно из украинских радио опубликовало карту страны без оккупированного РФ Крыма. Кроме того, украинский телеканал попал в скандал с картой без Крыма.