Проти Ноняка розпочато розслідування через використання карти з "російським" Кримом

Фото: Ноняк Михайло (facebook.com-KSMaritimeAcademy)

Омелян ініціював службове розслідування проти голови "Укртрансбезпеки"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дав доручення розпочати службове розслідування у зв'язку з використанням головою "Укртрансбезпеки" Михайлом Ноняком карти з "російським" Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря міністра Марини Томко в Facebook.

За її словами, використання карти з "російським" Кримом - "це не тільки робоче питання, а, насамперед, питання людської гідності і поваги до України". В цьому контексті немає і не може бути компромісів, додала Томко.

Як відомо, сьогодні, 31 жовтня, в офісі European Business Assotiation відбувся круглий стіл Комітету з логістики Асоціації, на якому виступив Ноняк. Під час виступу він показав карту Європи з "російським" Кримом.

Нагадаємо, раніше одне з українських радіо опублікувало карту країни без окупованого РФ Криму. Крім того, український телеканал потрапив у скандал з картою без Криму.